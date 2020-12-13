إيطاليا..484 وفاة و17938 إصابة جديدة بكورونا

2020/12/13 | 23:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 484 وفاة و17938 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 64520، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1834712./انتهى8

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