2020/12/13 | 23:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على شخص ينتحل صفة ضابط باحدى الاجهزة الامنية في نينوى.وذكر بيان المديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه : بناءً على معلومات استخبارية دقيقة اشارت الى وجود شخص ينتحل صفة ضابط بجهاز الامن الوطني ويقوم بابتزاز المواطنين ، وعلى اثر ذلك تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ نحو الهدف وتمكنت من القاء القبض على الشخص المطلوب في قرية الهضيمة التابعة الى ناحية زمار غرب نينوى وتسليمه للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه./انتهى9

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