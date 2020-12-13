الحشد الشعبي ينفي رسميا تشكيل حشد كردي في كركوك

2020/12/13 | 23:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيئة الحشد الشعبي العراقية، الأحد، الأنباء التي تحدثت عن تشكيل "حشد كردي" في محافظة كركوك....

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