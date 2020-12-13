الرجوب: مطمئنون للموقف العراقي الرافض للتطبيع

2020/12/13 | 23:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جبريل الرجوب، مبعوث الرئيس الفلسطيني إلى العراق، اليوم الأحد، إن بلاده مطمئنة لموقف العراق "الرافض للتطبيع مع إسرائيل"....

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