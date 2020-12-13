2020/12/13 | 23:15 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال جبريل الرجوب، مبعوث الرئيس الفلسطيني إلى العراق، اليوم الأحد، إن بلاده مطمئنة لموقف العراق "الرافض للتطبيع مع إسرائيل"....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرجوب: مطمئنون للموقف العراقي الرافض للتطبيع
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرجوب: مطمئنون للموقف العراقي الرافض للتطبيع
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرجوب: مطمئنون للموقف العراقي الرافض للتطبيع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).