2020/12/13 | 23:15 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة بغداد تقوم بتبليط بعض ازقة الكرادة المهملة منذ سنوات طويلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/13 | 23:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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