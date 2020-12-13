تقرير: السيستاني يحطم ما بنته إيران في 17 عاما بإعلان 'حشد العتبات'

2020/12/13 | 23:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دیجیتال میدیا إن آر تي

سلط تقرير لموقع "ميدل إيست آي"، الضوء على خطوة أربعة فصائل مسلحة تشكيل "حشد العتبات المقدسة" ترتبط بالمرجع الديني علي السيستاني، مبينا انها هذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من الضربات التي وجهها المرجع السيستاني على مدار عامين الى إيران في محاولة لفك قبضتها على قوات الحشد الشعبي.

وأشار التقرير الذي تابعه "دیجیتال میدیا إن آر تي"، اليوم (13 كانون الاول 2020)، إلى ان العديد من عناصر الفصائل الاخرى ترغب بالانضمام إلى التشكيل الجديد لما يوفر لها المرجع السيستاني من حماية شعبية وعقائدية، ناقلا عن أحد كبار قادة "حشد العتبات المقدسة" قوله "نحن ننتظر الضوء الأخضر من النجف".



"بمجرد أن نحصل عليه، ستنهار معظم هذه الفصائل دون اشتباكات مسلحة أو مشاكل حقيقية".

وفيما يلي نص التقرير كما جاء:-

أربعة فصائل شيعية عراقية مسلحة مرتبطة بآية الله العظمى علي السيستاني انسحبت من هيئة الحشد الشعبي واعلنت تشكيل قوة موازية.

القوة الجديدة تعرف باسم "حشد العتبات المقدسة" وستكون مرتبطة بالسيستاني والمرجعية الدينية التي يتزعمها في مدينة النجف العراقية.

هذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من الضربات التي وجهها السيستاني على مدار عامين الى إيران في محاولة لفك قبضتها على قوات الحشد الشعبي، وهي مظلة حكومية تغطي الفصائل والأفراد الذين تطوعوا لقتال داعش.

إنسحاب الفصائل الأربعة، جرد الفصائل المسلحة المدعومة من إيران والمنضوية تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي، من الحماية الشعبية والعقائدية التي يوفرها السيستاني، زعيم أعلى سلطة دينية شيعية في العراق، وشكك علانية في ولاءاتها وانتماءاتها.

كان للسيستاني دورا اساسيا في تشكيل قوات الحشد الشعبي، حيث أصدر فتوى في عام 2014 دعت العراقيين إلى حمل السلاح ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تحت إشراف الحكومة العراقية.

في إعلان انسحابهم في 1 كانون الأول / ديسمبر، أكدت كل من فرقة العباس القتالية ولواء علي الأكبر ولواء أنصار المرجية وفرقة الإمام علي أن القوة الجديدة ستضم حصريا المقاتلين الذين "طبقوا حرفيا فتوى السيستاني واتبعوا تعليماته".

تتكون القوة الجديدة من 15000 مقاتل وهي ترتبط مباشرة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حسبما قال قادة حشد العتبات المقدسة لموقع ميدل إيست آي .

وفقا لسياسي شيعي بارز، تحدث إلى موقع ميدل إيست آي بشرط عدم الكشف عن هويته، فإن السيستاني ينظر إلى الجماعات المسلحة المدعومة من إيران على أنها "مخلب إيران في العراق" ويضرب وفقا لذلك.

"حذر السيستاني إيران أكثر من مرة من تخريب المصالح العراقية، لكنهم لم يأخذوا تحذيره على محمل الجد".



وقال السياسي "إنه أعطاهم فرصة لمدة عامين لتنظيم عمل الفصائل والسيطرة عليها وتقنينها، لكنهم تمادوا بدلا من ذلك حتى خرجت الأمور عن السيطرة ".

"هو بهذه الخطوة، شرع في قضمهم [الفصائل المسلحة].



إنهم الآن عراة، وحيدين، والفساد والخلافات الداخلية تستهلكهم" "وما بنته إيران في 17 عاما قد انهار في عام واحد".

لماذا الأن؟

في مواجهة انتشار داعش المرعب وانهيار الجيش العراقي، استغل رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي فتوى السيستاني وشكل هيئة الحشد الشعبي في حزيران / يونيو 2014 وهي مظلة حكومية تغطي الفصائل المسلحة والأفراد الذين تطوعوا لقتال داعش الى جانب الحكومة العراقية.

منذ ذلك الحين، مثلت الجماعات الشيعية المدعومة من إيران، مثل منظمة بدر، أقدم وأكبر المجموعات شبه العسكرية، وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، أقوى الفصائل المسلحة في العراق، العمود الفقري لهيئة الحشد الشعبي.

فتوى السيستاني كانت صريحة وحازمة وتقضي بإستهداف "داعش" والقتال تحت إمرة واشراف الحكومة العراقية حصرا.

الا ان قيام المالكي لاحقا بإستحداث هيئة - الحشد الشعبي- مستقلة للإشراف على الجماعات شبه العسكرية وسلم قيادتها إلى قادة موالين لإيران، افقد الحكومة العراقية سيطرتها على هذه الهيئة وصارت لإيران اليد الطولى عليها.

على الرغم من ان التمويل والتجهيز من الحكومة العراقية، إلا أن الغالبية العظمى من فصائل هيئة الحشد لا تخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

كما تورط العديد منها.



في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين، واستهدفوا أو هددوا الإدارات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، وأصبحوا يمثلون تهديدا أمنيا كبيرا للحكومة نفسها.

تم التوقيع على قرار فصل الفصائل الأربعة عن هيئة الحشد الشعبي ماليا ولوجستيا وعملياتيا من قبل رئيس الوزراء آنذاك عادل عبدالمهدي في أبريل 2019، لكن القوات شبه العسكرية المدعومة من إيران ضغطت على خليفته مصطفى الكاظمي لتأجيل تنفيذ القرار.

مع ذلك، سعت الجماعات المدعومة من إيران لاحقا إلى زيادة قبضتها على الحشد الشعبي والسيطرة المزيد من المناصب العليا داخل الهيئة "بشكل غير قانوني وبمساعدة فالح الفياض، رئيس الهيئة" ، بحسب ما قاله قيادي بارز في القوة الجديدة.

وقال القيادي إن هذا "دفع السيستاني إلى أخذ زمام المبادرة مرة أخرى والإعلان عن هذا التشكيل".

وأشار القائد إلى أن احد قادة كتائب حزب الله عبدالعزيز المحمداوي "أبو فدك" أصبح رئيسا لأركان هيئة الحشد رغم معارضتهم وعدم موافقة الكاظمي، كما تم تعيين قيادي في عصائب أهل الحق قائدا لعمليات بغداد.

واضاف "انهم (القيادات الموالية لإيران) يخططون لتوقيع 15 قرارا جديدا لتعيين اخرين من الكتائب والعصائب وبدر في مناصب مختلفة".

"لقد قادتنا هذه التطورات إلى الاقتناع بأنهم مصممون على الاستمرار في نفس النهج، وبالتالي كان علينا توجيه ضربة قوية لهم، وإلا فسوف نفقد السيطرة إلى الأبد".

حل يلوح في الأفق

أكد انفصال المجموعات الأربع انقسامات وولاءات معارضة في الحشد الشعبي قد يكون من المستحيل التغلب عليها.

ردا على ذلك، بدأ الناس يشيرون إلى الفصائل المدعومة من إيران على أنها "التعبئة الموالية"، مما يبرز ولائهم لإيران ومرشدها الأعلى علي خامنئي.

كما أدى الانقسام إلى زيادة الضغط على القادة الشيعة المدعومين من إيران الذين أصروا على أن ولاءاتهم مع السيستاني لكنهم في الواقع يتلقون الأوامر من إيران.



الآن سيكون من المستحيل عليهم ركوب كلا الحصانين في وقت واحد.

وفي الوقت نفسه، فتحت باب الخروج للمقاتلين الذين تم تهميشهم واضطهادهم وإجبارهم على ارتكاب أعمال إجرامية من قبل بعض الفصائل المدعومة من إيران وقادتها.

قال قادة من سلطة النقد الفلسطينية، إن بعض الفصائل ذات القادة الفاسدين بشكل خاص سرقت رواتب المقاتلين وحجبت الامتيازات التي تتمتع بها الجماعات الأخرى، مثل الأسلحة والقروض والمكافآت.

كان الاهتمام بالانضمام إلى "تعبئة الأماكن المقدسة" ساحقا.

في غضون أسبوع واحد فقط، يقول قادة القوة الجديدة إنهم تلقوا 50 ألف طلب للانضمام من مقاتلين ينتمون إلى مختلف الفصائل.

قال أحد كبار قادة حشد العتبات المقدسة: "ثلاثون ألفا من هذه الطلبات جاءت من فصائل سنية، بينما كان الباقون مقاتلين من فصائل شيعية.

وأضاف أن "المفاجأة الكبرى كانت أن معظم الطلبات التي تلقيناها من الفصائل الشيعية جاءت من كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر".

"المضحك أننا تلقينا نحو 3000 طلب من مقاتلي إحدى هذه الفصائل الثلاثة، وإذا قبلناهم جميعا سينهار هذا الفصيل ولن يكون له أي وزن على الساحة العراقية بعد ذلك".

وبحسب القائد، فإن حشد العتبات المقدسة على استعداد لتحملهم.

قال: "نحن ننتظر الضوء الأخضر من النجف".



"بمجرد أن نحصل عليه، ستنهار معظم هذه الفصائل دون اشتباكات مسلحة أو مشاكل حقيقية".

A.A

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