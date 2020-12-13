وزير الخارجية: أنا قلق من هذه الأيام .. لا نعرف ماذا سيحدث!

2020/12/13 | 23:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عبر وزير الخارجية فؤاد حسين، عن قلقه بسبب التوتر الإيراني – الأميركي، خلال الفترة الحالية، وصولاً إلى 20 من الشهر الجاري.

وقال حسين في تصريح صحفي: "إننا نعيش فترة حسّاسة، بسبب انتقال السلطة في الولايات المتحدة، وأنا قلق شخصياً خلال هذه الفترة، لأننا في العراق لا نعرف ماذا سيحدث، حيث يتصاعد التوتر الإيراني – الأميركي".

وأضاف، أن "هذا الصراع يتصاعد بين الطرفين، وينعكس سلبياً على الساحة السياسة العراقية الداخلية، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة إلينا، لأننا نعيش أزمة خارج إطار إرادتنا".

وأشار إلى أن "العراق مستمر في الحوارات مع الولايات المتحدة الأميركية، والإيرانيين بضرورة التهدئة، وإبعاد العراق عن الأزمة الحالية، وهذا جزء من عملنا وواجبنا، لكن الأزمة إذا انفجرت ستؤثر على المنطقة برمتها".

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