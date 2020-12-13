الأردن يعلن اكتشاف احتياطيات غاز

2020/12/13 | 23:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اقتصادية: الفرات نيوز} قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، إن شركة البترول الوطنية اكتشفت كميات جديدة "واعدة" من الغاز الطبيعي في حقل الريشة على حدود البلاد الشرقية مع العراق.

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