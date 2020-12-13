طبيبة عراقية تفوز بالجائزة الفرنسية – الألمانية لحقوق الإنسان لعام 2020

2020/12/13 | 23:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فازت الطبيبة العراقية {نغم نوزات حسن} بالجائزة الفرنسية الالمانية لحقوق الانسان وسيادة القانون لعام 2020.

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