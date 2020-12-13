مقالٌ في سؤال - ييلماز جاويد

2020/12/13 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ييلماز_جاويد " لو أني أعرف أن البحر عميقٌ جدّاً ما أبحرت " عبارةٌ رمزية قالها نزار قباني ولحنها محمّد الموجي وغناها عبد الحليم حافظ فيها درسٌ لِمَن يفقه .في السياسة لم يفهم هتلر الدرس وفاتته الفائدة وباتأكيد كان نادماً على ما فعل قبل أن ينتحر .



كذلك بينوشيت قاتل ألليندي الذي إستصدر قانوناً يحميه من المساءلة لم يعرف أنه سيساق إلى المحكمة على الرغم من تجاوز عمره التسعين فَيُدان وعندها عض إصبع الندم يوم لا ي ......





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