ملحمة -الأنياذة - للشاعر فيرجيل - عبد الجبار نوري

2020/12/13 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الجبار_نوري فيرجيل هو واحد من أشهر شعراء الرومان الذين عُرفوا في عصور ما قبل الميلاد ، وقد أشتهرت كتاباتهُ الشعرية في تلك القصائد الطويلة التي عُرفت ب " الأنياذة " حيث سطرها في أثني عشر كتاباً والتي لا زالت تعتبر من أهم القطع التراثيىة الأدبية ، وفي الأنياذة سعى فيها إلى تجسيد طبيعة روما الألهية وحكاية الأمير الطروادي ، وتجسيد لبعض القيم الهامة التي عُرفتْ في العالم الروماني ، فهي حقاً تحفة أدبية غير مسبو ......





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