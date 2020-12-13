رويترز: اختراق وزارتين أميركيتين بهجوم سيبراني ناجح

2020/12/13 | 23:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دیجیتال میدیا إن آر تي

تعرضت وزارتي الخزانة والتجارة الأميركيتين لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة من القراصنة المتطورة تدعمهم دولة أخرى.

وقالت وكالة "رويترز" اليوم الأحد، (13 كانون الاول 2020)، أن مجموعة من الهاكرز تمكنت من سرقة بيانات من وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) التابعة لوزارة التجارة، وهي الهيئة المعنية بتحديد سياسات الحكومة في مجال الإنترنت والاتصالات.

ونقلت الوكالة وعن أحد الأشخاص المطلعين قوله إن خطورة الهجوم السيبراني الناجح تصل إلى مستوى تطلب من مجلس الأمن القومي عقد اجتماع بشأن الموضوع في البيت الأبيض أمس السبت.

كما ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون أوليوت، تصريحه بأن حكومة الولايات المتحدة على علم بالتقارير عن الهجوم المزعوم وتتخذ كل الخطوات اللازمة لتحديد وعلاج أي مشاكل محتملة مرتبطة الموضوع.

وأشارت مصادر "رويترز" إلى وجود مخاوف لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية من خطر أن يستخدم القراصنة أساليب مماثلة لاختراق مؤسسات حكومية أخرى في الولايات المتحدة.

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