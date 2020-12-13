تحذير للأميركيين مع بدء توزيع لقاح كورونا

2020/12/13 | 23:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بدء عمليات شحن الدفعات الأولى من لقاح فايز- بيونتك ضد كورونا إلى مراكز التوزيع في الولايات المتحدة، حذرت السلطات الأميركية من تراخي الأميركيين بتدابير الوقاية خاصة في موسم الأعياد الحالي.

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