وزير الخارجية يتحدث عن فحوى لقائه الأخير بهشام الهاشمي ويطالب بكشف القتلة

2020/12/13 | 23:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تحدث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الاحد، عن لقاءه الاخير الذي جمعه بالخبير الامني هشام الهاشمي، قبل اغتياله، فيما طالب بالكشف عن نتائج التحقيق.

وقال حسين، خلال لقاء مع الزميلة "جيزال خوري" وتابعه "ناس" (13 كانون الاول 2020)، ان "اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي خسارة كبيرة للعراق، وكانت له كتابات مهمة حول الحشد الشعبي والقوات الامنية".

واضاف حسين "لقد التقيت بالهاشمي قبل استشهاده، ولدي صورة معه، وقلت له انا معجب بك، و انك تستطيع ان تخدم الوضع الامني العراقي".

واشار وزير الخارجية الى ان "هناك تحقيقات في اغتيال الهاشمي، و المتحدث باسم رئيس الوزراء قد اعلن عن تفاصيل التحقيق"، موضحاً انه "في عملي كنت ادفع للتحقيق باغتيال الهاشمي، حيث كان له مستقبل عظيم".

وشدد حسين على "ضرورة الاعلان عن نتائج التحقيق باغتيال الهاشمي علناً، واذا تعذر ذلك، فلتعلن نتائج التحقيق على القادة السياسيين ليكون الجميع على علم بما حدث".

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