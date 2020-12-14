وفاة النائب عن تحالف الفتح اثر مرض عضال

2020/12/14 | 00:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توفي النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، اليوم السبت، في

التالي

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