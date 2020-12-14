النواب العراقي: اقتراب بغداد وأربيل من التوصل إلى اتفاق عادل

2020/12/14 | 00:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد، اقتراب بغداد وأربيل من التوصل إلى اتفاق عادل.وقال الحداد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "المفاوضات بين وفد الإقليم، الذي يزور بغداد، والحكومة الاتحادية مستمرة بشأن …

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