وفاة النائب حنين القدو

2020/12/14 | 00:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} توفي النائب عن تحالف الفتح، حنين القدو، مساء الاحد، اثر مرض العضال.

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