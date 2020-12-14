2020/12/14 | 00:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد وزير الدفاع، جمعة عناد، أن لدينا تنسيق واجتماعات مستمرة مع وزارة البيشمركة للقضاء على بقايا داعش الذين يستغلون الطبيعة الجغرافية لضمان بقائهم وتنفيذ عملياتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يكشف نسبة الدواعش المتبقين في العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يكشف نسبة الدواعش المتبقين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).