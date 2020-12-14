2020/12/14 | 00:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادل لإطلاق النار بين عناصر من البيشمركة وحزب العمال شمالي دهوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/14 | 00:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تبادل لإطلاق النار بين عناصر من البيشمركة وحزب العمال شمالي دهوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تبادل لإطلاق النار بين عناصر من البيشمركة وحزب العمال شمالي دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).