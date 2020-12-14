لندن وبروكسل تواصلان التفاوض وجونسون يمهد للسيناريو الأسوأ

2020/12/14 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل‭- ‬لندن‭- ‬الزمان قررت‭ ‬لندن‭ ‬وبروكسل‭ ‬الاحد‭ ‬تمديد‭ ‬مفاوضاتهما‭ ‬الهادفة‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬تجاري‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بدون‭ ‬تحديد‭ ‬أي‭ ‬مهلة‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬قبل‭ ‬حصول‭ ‬الطلاق‭ ‬النهائي‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬في31‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭.‬ وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬ورئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬الإرهاق‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬المفاوضات،‭ […]

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