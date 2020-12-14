طهران تستدعي سفيري ألمانيا وفرنسا وترفض اعتراض الأوروبي على إعدام صحفي

2020/12/14 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬استدعت‭ ‬إيران‭ ‬سفيري‭ ‬ألمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬الأحد‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬موقفي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وباريس‭ ‬اللذين‭ ‬دانا‭ ‬بشدة‭ ‬إعدام‭ ‬المعارض‭ ‬الإيراني‭ ‬روح‭ ‬الله‭ ‬زم،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬للأنباء‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭.‬وقالت‭ ‬باريس‭ ‬انه‭ ‬عمل‭ ‬وحشي‭ .‬واستنكر‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬لدائرة‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬أمام‭ ‬السفير‭ ‬هانز‭ […]

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