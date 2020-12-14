2020/12/14 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعوات لتطبيق تدابير تمنع حصول فراغ دستوري الجزائر – الزمان ظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد عبر التلفزيون العام للمرة الاولى منذ نحو شهرين ودخوله المستشفى في ألمانيا لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد. وقال تبون (75 عاما) الذي بدا نحيلا، في كلمة الى الشعب الجزائري ألقاها غداة الذكرى الأولى لانتخابه «بدأت مرحلة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول ظهور للرئيس الجزائري على التلفزيون منذ نحو شهرين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول ظهور للرئيس الجزائري على التلفزيون منذ نحو شهرين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول ظهور للرئيس الجزائري على التلفزيون منذ نحو شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).