أول‭ ‬ظهور‭ ‬للرئيس‭ ‬الجزائري على‭ ‬التلفزيون‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬شهرين

2020/12/14 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات‭ ‬لتطبيق‭ ‬تدابير‭ ‬تمنع‭ ‬حصول‭ ‬فراغ‭ ‬دستوري الجزائر‭ – ‬الزمان‭ ‬ ظهر‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬تبون‭ ‬الأحد‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون‭ ‬العام‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭ ‬ودخوله‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭.‬ وقال‭ ‬تبون‭ (‬75‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬نحيلا،‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬الى‭ ‬الشعب‭ ‬الجزائري‭ ‬ألقاها‭ ‬غداة‭ ‬الذكرى‭ ‬الأولى‭ ‬لانتخابه‭ ‬‮«‬بدأت‭ ‬مرحلة‭ […]

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