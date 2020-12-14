وفاة النائب حنين القدو أثر مرض عضال

2020/12/14 | 00:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر برلماني، اليوم الأحد، بوفاة النائب عن تحالف الفتح حنين القدو.وقال المصدر في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، توفي اليوم اثر مرض عضال".

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