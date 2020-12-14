نائب عن ميسان يطالب بصرف رواتب العقود والاجراء اليومين في وزارة الكهرباء

2020/12/14 | 00:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / طالب النائب عن محافظة ميسان "بهاء النوري" بصرف رواتب موظفي العقود والاجراء اليوميين في وزارة الكهرباء.واكد النوري " إن موظفي العقود والاجراء يترقبون قراراً حكومياً يقضي بإنصافهم والتعاطي بإيجابية مع مطالباتهم المشروعة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة اشهر وبشكل منتظم وتحويلهم على الملاك الدائم.وشدد على ضرورة صرف رواتبهم باسرع وقت ممكن، كونهم يعانون من ظروف صعبة جدا بسبب تأخر صرف رواتبهم التي تعتبر المصدر الوحيد لقوت عوائلهم.يذكر ان العشرات من موظفي العقود والاجراء اليوميين في توزيع كهرباء ميسان تظاهروا في وقت سابق مطالبين بصرف رواتبهم ومستحقاتهم"./انتهى

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