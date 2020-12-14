’كردي شيعي يزور أنقرة’.. فؤاد حسين يرد على سؤال حول ’تناقضات’ شخصيته

2020/12/14 | 00:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على سؤال حول تنوّع ثقافاته وخلفياته القومية والدينية.

وفي حوار متلفز، تابعه "ناس" استخدمت الزميلة "جيزال خوري" مفردة ’تناقضات’ في وصف الخلفيات المتعددة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بالقول "حضرتك كردي وشيعي ووزير خارجية العراق..



كيف تدير أو توازن هذه التناقضات في شخصيتك" وهو ما رفض حسين اعتباره "تناقضات" مؤكداً ان ذلك يمثل "غنى".

حسين أضاف "لدي هوية عربية أيضاً، وهوية كردية بالتأكيد، وأتحدث الفارسية، وعشت في أوروبا..



لكني في النهاية إنسان..".

وتابع "أنا مواطن عراقي، من كردستان، وأحمد الله على كل هذه الخلفيات الثقافية والهوياتية".

وحول ما إذا كان سيفكر -ولو للحظة- ككردي في زيارته المرتقبة إلى تركيا رفقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رد حسين ممازحاً "في كل الأحوال..



الأتراك سيعاملونني ككردي".

وتحدث حسين، عن لقائه الأخير بالخبير الأمني هشام الهاشمي، قبل اغتياله، مطالباً بالكشف عن نتائج التحقيق.





وقال حسين، خلال لقائه المتلفز، إن "اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي خسارة كبيرة للعراق، وكانت له كتابات مهمة حول الحشد الشعبي والقوات الامنية".

وأضاف حسين "لقد التقيت بالهاشمي قبل استشهاده، ولدي صورة معه، وقلت له انا معجب بك، وإنك تستطيع أن تخدم الوضع الأمني العراقي".

وأشار إلى أن "هناك تحقيقات في اغتيال الهاشمي، والمتحدث باسم رئيس الوزراء قد أعلن عن تفاصيل التحقيق"، موضحاً أنه "في عملي كنت أدفع للتحقيق باغتيال الهاشمي، حيث كان له مستقبل عظيم".

وشدد حسين، على "ضرورة الاعلان عن نتائج التحقيق باغتيال الهاشمي علناً، وإذا تعذر ذلك، فلتعلن نتائج التحقيق على القادة السياسيين ليكون الجميع على علم بما حدث".

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