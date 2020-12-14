لن يأخذ الإقليم حصة من أموال البلاد ما لم يسلم الحكومة كامل إيراداته

2020/12/14 | 00:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محذرة من أرسال الاموال خلافاً للقانون…كتل شيعية: بغداد- وعد الشمري: أكدت كتل شيعية، أمس الأحد، أنها أبلغت الوفد الكردي في بغداد بضرورة تسليم كامل واردات اقليم كردستان مقابل مستحقاته المالية، مشيرة إلى أن تسوية الخلافات يتطلب سن قانون النفط والغاز، محذرة من استمرار اللجوء إلى الحلول المؤقتة.وقال النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، أن ...

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