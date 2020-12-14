جيمس جيفري: نصحنا إدارة بايدن باتباع سياسة ترامب في سوريا لأنها “ناجحة”

2020/12/14 | 00:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عدم اقتراف أي من أخطاء أوباما الصباح الجديد-متابعة قال جيمس جيفري، المبعوث الأميركي السابق للملف السوري والتحالف الدولي ضد “داعش”، أنه “نصح” إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن بالاستمرار بالسياسة التي اتبعتها إدارة الرئيس، دونالد ترمب، في سوريا، لأنها “ناجحة”.و أوضح في حوار نشرته “الشرق الأوسط” امس الاحد،: ” لم نقم بأي من أخطاء ...

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