مركز استاندارد للدراسات: بقاء السلطة الحالية بات عبئاً ثقيلاً على مواطني الاقليم

2020/12/14 | 00:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الى تشكيل جبهة شعبية لتغيير السلطة التي وصفها بالهدامة السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي قال رئيس مركز استاندارد للدراسات والبحوث مسعود عبد الخالق، ان بقاء الحكومة والسلطة الحاليةبات عبئا ثقيلاً عل كاهل شعب اقليم كردستان.واضاف عبد الخالق في تصريح للصباح الجديد، تعقيبا على المظاهرات الشعبية التي شهدها الاقليم، انه كان يفترض ...

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