هجوم مسلح على حفل خارج كاتدرائية في نيويورك

2020/12/14 | 00:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت وكالة رويترز بان مسلحاً أطلق النار على حفل خارج كاتدرائية غرب مانهاتن في مدينة نيويورك الامريكية.

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