بارزاني: التظاهرات لن تحقق الحصول على الرواتب.. ويحذر من هذه الخطوة

2020/12/14 | 00:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، ان التظاهرات لن تحقق الحصول على الرواتب، فيما حذر من خطوة الاقتراض.

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