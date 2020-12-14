السيل‭ ‬الجارف‭ ‬يسحق‭ ‬مركز‭ ‬قيادة داعش‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الجحش

2020/12/14 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬عملية‭ ‬نوعية‭ ‬والقتال‭ ‬والرمانات‭ ‬اليدوية‭ ‬في‭ ‬الكهوف‭ ‬والمغارات الموصل‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ تلقى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ضربة‭ ‬نوعية‭ ‬قوية‭ ‬لم‭ ‬يتلق‭ ‬مثلها‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬عملية‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬خسر‭ ‬فيها‭ ‬ابرز‭ ‬القياديين‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الاول‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الموصل،‭ ‬وذلك‭ ‬بضربة‭ ‬ساحقة‭ ‬نفذها‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬مدعوماً‭ ‬بالمروحيات‭ ‬القتالية‭.‬فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬مديرية‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ […]

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