2020/12/14 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عملية نوعية والقتال والرمانات اليدوية في الكهوف والمغارات الموصل – بغداد – الزمان تلقى تنظيم داعش ضربة نوعية قوية لم يتلق مثلها منذ انتهاء عملية تحرير الموصل خسر فيها ابرز القياديين من الصف الاول له في جنوب الموصل، وذلك بضربة ساحقة نفذها جهاز مكافحة الارهاب مدعوماً بالمروحيات القتالية.
فيما اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيل الجارف يسحق مركز قيادة داعش في عين الجحش) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيل الجارف يسحق مركز قيادة داعش في عين الجحش) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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