البرلمان العربي.. لمن؟ والى أين؟

2020/12/14 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كثير من التشكيلات العربية تنبثق من أفكار مجردة ولا تستطيع أن تلامس الواقع العربي المرير، منها وجود البرلمان العربي الذي يطوي سنته الثامنة اليوم، قريباً من الجامعة العربية ومستظلاً بحائطها، كما جرى قبل يومين افتتاح القاعة البرلمانية الدبلوماسية، وجميعها تسميات لا تقدم الخدمة المباشرة لملايين المواطنين العرب الذين يدعي هذا البرلمان تمثيله […]

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