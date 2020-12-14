مؤشرات التداول لجلسة الاحد 13 كانون الاول 2020


مؤشرات التداول لجلسة الاحد 13 كانون الاول 2020
2020/12/14 | 00:47 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=10058

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