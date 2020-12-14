مصدر برلماني يكشف عن بديل حنين القدو في البرلمان

2020/12/14 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر برلماني، اليوم الاحد، عن بديل النائب حنين القدو في البرلمان، بعد وفاته اثر مرض عضال.

وقال المصدر في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، أن "المرشح البديل عن النائب حنين القدو، في البرلمان، هو عبد الرحمن اللويزي".

واضاف: "ولكن منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة قد يمنع اللويزي من أن يكون بديلا للراحل قدو".

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