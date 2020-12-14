تغييرات جديدة في مناصب وزارة سيادية

2020/12/14 | 00:50 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



افاد مصدر مطلع، الاحد، باجراء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عدة تغييرات في مواقع عدة ضمن وزارة الخارجية...

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