2020/12/14 | 00:50 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تغييرات جديدة في مناصب وزارة سيادية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
افاد مصدر مطلع، الاحد، باجراء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عدة تغييرات في مواقع عدة ضمن وزارة الخارجية...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تغييرات جديدة في مناصب وزارة سيادية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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