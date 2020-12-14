دهوك.. اشتباكات بين البيشمركة وعناصر من العمال الكوردستاني (فيديو)

2020/12/14 | 00:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اندلعت اشتباكات مسلحة، الاحد، بين قوات البيشمركة وعناصر من حزب العمال الكوردستاني ضمن حدود قضاء العمادية في محافظة دهوك، فيما اكدت وسائل اعلام مقربة من العمال الكوردستاني اصابة 3 من عناصرها.

وذكر مراسل ان ار تي، اليوم (13 كانون الاول 2020)، انه "في الساعة العاشرة من مساء اليوم حدث اطلاق نار بين قوات البيشمركة وعناصر من حزب العمال الكوردستاني في الطريق المؤدي الى قرية (ديرشي) في قضاء العمادية".

وذكر شاهد عيان ان قوات البيشمركة اقامت نقطة تفتيش على الطريق وعند مرور سيارة تابعة للعمال الكوردستاني اطلقت النار عليها بسبب عدم توقفها، مما ادى الى اندلاع اشتباكات مسلحة بين الطرفين.

واضاف، ان الجانبين تبادلا اطلاق النار بمختلف انواع الاسلحة، فيما اعلنت مصادر اعلامية مقربة من العمال الكوردستاني اصابة 3 من عناصره، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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