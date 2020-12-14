مسلح يطلق النار على جوقة موسيقية في نيويورك

2020/12/14 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الشرطة الأميركية النار على مسلح قام بالاعتداء على جوقة موسيقية أمام كاتدرائية كاتدرائية القديس جون الإلهية في مدينة نيويورك، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

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