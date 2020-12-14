ميسي ينقذ برشلونة من فخ ليفانتي

2020/12/14 | 00:55 - المصدر: سفن سكاي

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انقذ قائد برشلونة ليونيل ميسي فريقه الكتلوني من فخ ليفانتي في المباراة التي جرت مساء يوم امس الاحد على ملعب الكامب نو ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر للدوري الاسباني.

سيطر برشلونة على معظم اوقات المباراة بنسبة استحواذ وصلت الى 66‎%‎ ، هجمات كثيرة وتسديدات من هنا وهناك جميعها اصطدمت ببسالة وشجاعة حارس ليفانتي فيرناندز قبل ان ينقذ ميسي فريقه كالعادة بهدف وحيد جاء في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة حل برشلونة في المركز الثامن برصيد 17 نقطة مع وجود مبارتين مؤجلتين للفريق الكتلوني ، فيما حل ليفانتي في المركز 18 برصيد 11 نقطة.

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