2020/12/14 | 00:56 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق نار قرب كنيسة في نيويورك‬⁩ والأمن الأميركي يصيب المهاجم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/14 | 00:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق نار قرب كنيسة في نيويورك‬⁩ والأمن الأميركي يصيب المهاجم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق نار قرب كنيسة في نيويورك‬⁩ والأمن الأميركي يصيب المهاجم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).