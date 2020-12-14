2020/12/14 | 00:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة الإرهاب: شرعنا بإعداد خطة ستراتيجية للقضاء على بقايا داعشكشف جهاز مكافحة الارهاب عن عدد عملياته النوعية خلال الـ 6 أشهر الماضية، مبيناً أنه بعد توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تم اعداد خطة ستراتيجية للقضاء على داعش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يتغلب بصعوبة على ليفانتي في الليغا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يتغلب بصعوبة على ليفانتي في الليغا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).