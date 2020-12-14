الشيوعية العمالية : هَوَس التفتت و تفتيت الحركة الشيوعية 16-50 ، نقد أطروحات منصور حكمت المعادية للماركسية - حسين علوان حسين

2020/12/14 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين حاء / معاداة الحكمتية للمبدأ الماركسي : "عبادة الشخصية هو إبتلاء و إيمان خرافي محتقر و سيء النية يعادي النضال الشيوعي الحقيقي" / تكملةالرسالة المشار إليها في نهاية الحلقة السابقة و التي يشوه نصوصها على نحو مقرف البرجوازي منصور حكمت هي تلك المرسلة في أوائل شهر تشرين الأول لعام 1844 من إنجلز في مدينة بارمن الألمانية إلى ماركس في باريس - فرنسا ؛ و ليس في ألمانيا مثلما يفتري البرجوازي منصور حكمت .



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