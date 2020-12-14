2020/12/14 | 01:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت محكمة جنايات ذي قار، الاحد، حكما بالسجن المؤبد بحق متهم بجريمة قتل بشعة في مدينة الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤبد لمدان بقتل شاب خلال تشييع جنازة والدته) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤبد لمدان بقتل شاب خلال تشييع جنازة والدته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).