نزاع عشائري شمال البصرة والجيش يتدخل

2020/12/14 | 01:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نشب نزاع عشائري في قضاء الدير شمال محافظة البصرة.

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