برشلونة يتغلب على ليفانتي في الليغا

2020/12/14 | 01:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعةأعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، فريقه لطريق الانتصارات بفوز صعب بنتيجة (1-0) خلال مواجهة ليفانتي، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة ال13 من الليغا.وسجل ليونيل ميسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76.وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الليغا، بينما يتجمد رصيد ليفانتي عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر.

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