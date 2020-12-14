شككت في عدد المصابين بكورونا.. مصر ترد على منظمة الصحة العالمية

2020/12/14 | 01:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت مستشارة وزيرة الصحة المصرية لشئون الأبحاث، الدكتورة نهى عاصم، على تشكيك منظمة الصحة العالمية في أرقام إصابات كورونا اليومية في مصر مؤكدة أنه لا يوجد هدف من إخفاء الأعداد الحقيقية للحالات كما أن التحليل لا يجري على الجميع

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