كتلة بدر تنعى النائب حُنين القدو

2020/12/14 | 01:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعت كتلة بدر النيابية، النائب حُنين قدو، الذي أُعلِن عن وفاته مساء اليوم.

وجاء في بيان للجنة تلقى "ناس" نسخة منه ليل الأحد على الإثنين (14 كانون الأول 2020) ما نصه:

"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

صدق الله العلي العظيم

رحل عنا اليوم المفكر والمجاهد النائب د حنين القدو بعد صراع طويل مع المرض وترك تاريخاً طويلاً من الجهاد والتضحية والمثابرة في سبيل عراق حر موحد، و لعب دوراً بارزاً طيلة عمره في الدفاع عن مكونه الذي هو جزء لا يتجزء عن العراق وخدم ابناء شعبه من خلال عمله عضوا في مجلس النواب وكان لا يأبه لأي شيء، لأن همه الأوحد هو العراق وشعبه.

د حنين القدو كان مثالا للرجل القوي رغم صراعه مع المرض، ومن تأريخه الكبير ألّف عدة كتب وكان استاذا جامعيا ومجاهدا في الميادين ايضا طيلة حياته.

المغفور له د حنين القدو كان أحد أعضاء لجنة صياغة الدستور ومن ثم عضوا في مجلس النواب العراقي في الدورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وعمل في عدة لجان منها لجنة حقوق الإنسان و لجنة مراجعة الدستور ولجنة المصالحة الوطنية.

وشارك في العشرات من المؤتمرات الدولية التي تختص بحقوق الانسان في عدة دول في أوربا وكندا وبريطانيا وجمهورية مصر العربية.

أما تاريخه العلمي فقد كان أستاذا جامعياً درّس القانون لطلبة الدراسات العليا منذ عام ١٩٩٤ وحتى عام ٢٠٠٠، وكان عضواً في لجان مناقشة بحوث طلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه.

وشغل منصب أمين مجلس الأقليات العراقية ومنصب أمين عام تجمع الشبك منذ عام ٢٠٠٣ إلى يوم وفاته.

رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كتلة بدر النيابية".

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