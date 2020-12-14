من تشيع سليماني إلى المعتقل.. حامد الجزائري في قبضة أمن الحشد الشعبي

2020/12/14 | 01:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

في توقيت يشهد توترًا بين الفصائل المسلحة في العراق، تسربت أنباء عن اعتقال القيادي السابق في الحشد الشعبي الذي ارتبط اسمه بـ "سرايا الخراساني"، حامد الجزائري.

وأفادت مصادر على صلة بالفصائل المسلحة تحدث إليها "الترا عراق"، الأحد 13 كانون الأول/ديسمبر، بأنّ "قوة من مديرية أمن الحشد الشعبي اعتقلت الجزائري وعدد من مرافقيه".

وبينت المصادر، أنّ الجزائري متهم في "قضايا فساد" ترتبط بالحشد الشعبي، وملفات أخرى.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، مؤخرًا، إعفاء الجزائري ووعد قدو من مهامها ضمن الهيئة، وفق أمر ديواني صدر بتوقيع فالح الفياض رئيس الهيئة، بعد أشهر فقط من مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس حيث تصدر الجزائري مشاهد التشييع في بغداد.

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بعد ذلك، تبرأت حركة "سرايا الخراساني" من الجزائري.



وقال الأمين العام للسرايا، علي الياسري، في بيان صدر حينها، إن "حامد هادي الجزائري بعد إقالته من منصب آمر اللواء الثامن عشر الحشد الشعبي قد ظهر بعنوان نائب الأمين العام لسرايا الخراساني، وهنا نؤكد عدم منحه هذه الصفة لا سابقًا ولا لاحقًا".

كما توعد الياسري، بتقديم شكوى قانونية ضد أية قناة فضائية تمنحه هذه الصفة بعد أن تم إنهاء تكليفه رسميًا من قبل قيادة الحشد الشعبي".

وتعيش الفصائل المسلحة أجواءً متوترة داخل هيئة الحشد الشعبي وخارجها، إذ أعلنت الألوية التابعة للعتبات الدينية رسميًا خروجها من الهيئة، وسط تسريبات عن خلافات كبيرة بين قطبي الفصائل الموالية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله.

واتُهمت سرايا الخراساني بقيادة الجزائري، خلال الأيام الأولى من تظاهرات تشرين العام الماضي، بالوقوف وراء أحداث عنف واختطاف واغتيالات ضد متظاهرين وناشطين.

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