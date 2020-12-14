جريمة مروّعة شرق بغداد: مجموعة تغتصب طفلاً وتعذبه وتتركه مقيداً.. (صور)

2020/12/14 | 01:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اكتشفت دورية من القوات الأمنية أثناء سيرها، وقوع جريمة ’مروعة’ بحق طفل شرق العاصمة بغداد، فيما تحدث مصدر محلي عن تفاصيل الحادثة، مؤكداً اعتقال جميع المتهمين خلال فترة قياسية.

وقال المصدر في حديث لـ "ناس" ليل الأحد على الإثنين (14 كانون الاول 2020) إن " دورية من الفرقة الأولى للشرطة الإتحادية، بإمرة المقدم محمد الزبيدي، عثرت أثناء تجوالها على طفل يبلغ 14 عاماً، من سكنة مناطق شرق بغداد، وهو مقيد الأيدي وقد تعرّض إلى جروح بليغة في مناطق متفرقة من جسمه".

وأضاف "وبعد حوار مقتضب بين منتسبي القوة والطفل الضحية، تبيّن أن مجموعة من الأشخاص، استدرجت الطفل، واختطفته إلى ساحة نائية في منطقة السدة، ثم اعتدوا عليه جنسياً، وعذبوه باستخدام سكاكين".

وتابع المصدر "على الفور، وثّقت القوة أوصاف المشتبه بهم، وشكلت فريقاً بإشراف قائد الفرقة الأولى محمد الساعدي، وإمرة آمر الفوج، وشنّت حملة للبحث عن المتهمين، وتمكنت بالفعل من القبض عليهم –خلال أقل من ساعة- ليؤكد الطفل الضحية أنهم الجناة".





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