العراق والأردن ومصر نحو «الربط الكهربائي»

2020/12/14 | 02:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة: اسراء خليفة

اكد وزير الكهرباء ماجد محمد حنتوش المضي في الربط الكهربائي مع الاردن ومصر، بينما لفت الى ان التفضيل بين الدول يأتي وفقا لمصالح البلاد.

وقال حنتوش لـ «الصباح»، على هامش الزيارة التي يجريها الوفد الوزاري العراقي الى القاهرة مؤخرا:«نحن في طور الربط الكهربائي الاردني بحدود نقل 300 كم والذي سينجز خلال سنتين ونكمل بعدها الربط مع مصر خلال مدة 3 سنوات».

واضاف: «عندما نقوم بمد الربط الكهربائي لعدد من الدول يتاح لنا ان نفضل بين هذه الدول بما يخدم مصالحنا، بمعنى لو كانت الاسعار تناسبنا من اي دولة سواء كانت ايران او السعودية او سوريا او مصر او الاردن فنحن نختار الاقل والأكثر جودة».

ولفت الى ان «العراق يحتاج في الشتاء الى 10 آلاف ميغا واط وفي الصيف الى 28 الف ميغاواط، اذ نغطيها من خلال الدول التي تمنحنا الاضافة».

مؤكدا ان «حجم التعاون مع مصر كبير جدا وسنقوم باستثمار الاتفاقيات التي وقعناها».

بالتزامن مع ذلك، اتفق البرلمان العراقي مع البرلمان العربي على تبادل الخبرات وتدريب الموظفين في المركز الدبلوماسي الذي تم افتتاحه في القاهرة يوم السبت الماضي.

واوضح الامين العام المساعد للبرلمان العربي السيد البابلي لـ«الصباح» ان «العراق جزء مكمل واساسي من الامة العربية وتباحثنا مع الوفد العراقي عن اهمية البرلمان العربي ودوره في دعم العراق وتصديه لاي تدخل اجنبي واقليمي واتفقنا على التعاون في مجال البحوث والتدريب الدبلوماسي بين البرلمان العربي والبرلمان العراقي».

من جانبه، شدد الامين العام للبرلمان سيروان عبد الله، على ضرورة الاستفادة من الخبرات الموجودة في البرلمان العربي من خلال المركز الدبلوماسي الذي تم تأسيسه بحضورنا في الجامعة العربية لتحسين وضع الدبلوماسية العربية وتوحيد الصفوف».

كما اتفق العراق ومصر على زيادة المنح الدراسية من 20 الى 50 منحة سنوية في اختصاصات مختلفة.

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