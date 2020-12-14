126 ترليون دينار قيمة استكمال المشاريع المتلكئة

2020/12/14 | 02:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

بلغت القيمة التقديرية لاستكمال المشاريع المتلكئة في عموم البلاد، 126 ترليون دينار، بحسب ما أكده رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري.

وأوضح الجبوري، لـ«الصباح»، ان «نحو ستة آلاف مشروع متلكئ في عموم البلد، تبلغ القيمة الاجمالية لاكمالها نحو 126 ترليون دينار»، عادا المبلغ «كبيراً جداً اذا ما قورن بالازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها العراق في الوقت الحالي، ما يجعل من الصعب استكمالها خلال المرحلة المقبلة».

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